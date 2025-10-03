Çorum Gençlikspor kulübü aynı akşam üç farklı branşın antrenmanlarını ziyaret ederek sporculara ikramlarda bulundular antrenörleri ile çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

Çorum Spor Hizmetleri Müdürü ve Çorum Gençlikspor Başkanı Feyyaz Velidedeoğlu, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ile Güreş İl Temsilcisi Bülent Tuzcu ile ilk olarak Atatürk Spor Salonunda güreş branşında çalışma yapan sporcuları ziyaret ettiler.

Daha sonra Devane sahasında hafta sonu oynayacakları maçların hazırlıklarını sürdüren Arca Çorum FK alt yapısı takımlarının antrenmanını ziyaret eden Velidedeoğlu, Arıcı ve Tuzcu Çorum FK alt yapı sorumluları ve antrenörleri ile görüşerek çalışmalar hakkında görüştüler ve sporculara ise zorlu maçlarında başarılar dileklerinde bulundular.

Heyet son olarak ise Turgut Özal Karate Salonunda çalışma yapan sporcuları ziyaret ettiler.

İlimizde son yıllarda büyük bir aşama kaydeden ve büyük başarılara imza atan Karate çalışmaları hakkında bilgiler alan Feyyaz Velidedeğlu, Ferhat Arıcı ve Bülert Tuzcu. genç sporculara başarı dileklerini ilettiler. Sporun birlik ve beraberlik ruhutu güçlendirdiğini belirterek tüm sporculara ve antrenörlere başarılar dilediler.