U 16 Liginde dördüncü maçlar hafta içinde oynandı. A grubunda Vefaspor B grubunda ise Gençlerbirliği üçüncü maçlarını da kazanarak liderliklerini sürdürdüler.

A grubunda dördüncü hafta maçında Osmancık Kandiberspor sahasında konuk ettiği Mimar Sinanspor’u tek golle geçerek ilk iki yolunda umutlarını artırdı.

Grubun diğer maçında ise son iki sıradaki takım İskilipspor ile Maviayspor takımları 0-0 berabere kalırken bu maçta çıkan dört kırmızı kart düşündürücü.

Grupta ilk yarının son hafta maçları yarın oynanacak. Lider Vefespor sahasında İskilipspor’u konuk ederken Osmancık Kandiberspor takımı ise Maviayspor deplasmanında kazanarak ikinci sıraya yükselmek istiyor.

B grubunda ise lider Gençlerbirliği evinde konuk ettiği Çorum Anadolu FK karşısında 3-1 galip ayrılarak üçüncü maçından da üç puanla ayrılarak liderliğini sürdürdü. Grubun diğer maçında ise Sungurlu Belediyespor, Alaca Belediyespor deplasmanında 3-1 kazanarak ikinci sıradaki yerini korudu.

Grupta ilk yarının son haftasında ilk iki sırada bulunan Sungurlu Belediyespor ile Gençlerbirliği takımları karşılayacak. Bu maçı kazanan takım final grubunu garantileyecek. Diğer maçta ise Çorumspor Alaca Beleiyespor karşısında kazanarak ilk iki iddaısını ikinci yarıya taşımak istiyor.