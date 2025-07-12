İzmir’de yapılan Tassk Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Akademispor kulübünden Battal Can Bilan üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

1-12 Temmuz tarihleri arasında İzmir’de yapılan TASKK Türkiye Kick Boks Şampiyonasında büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorisinde müsabakalar yapıldı.

K1 branşında 60 kiloda ringe çıkan Akademispor kulübünden Battan Can Bilan yarı finalde rakibine yenilerek üçüncü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Akademispor kulübü antrenörü Şahin Güler sporcusunu başarısından dolayı tebrik etti ve daha büyük başarılar için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.