Son yıllarda doğa turizmine de yön veren Bayat ilçesi, Kuşçaçimen Yaylası, Öbek Tepe Yaylası, Hasan Göleti ve Asma Tepesi ile de oldukça revaçta.

Doğa turizmi tutkunlarını ilçeye davet eden Bayat Belediyesi, ilçede yapılabilecek doğa sporlarını ve mutlaka görülmesi gereken doğal güzellikleri şöyle anlattı:

“Bayat Belediyemiz DOKAP’la ortak proje üreterek Kuşcaçimen Yaylası’nı turizme kazandırdı. Karatepe Ormanı doğa turizminde bölgenin cazibe merkezi olabilmesi için önemli bir adım daha atılmış oldu. Kuşçaçimen Yaylası’nı en iyi şekilde halkımızın hizmetine sunduk. İlçemizin kuzeyinde bulunan Karatepe orman alanında yer alan Kuşcaçimen Yaylası; Köknar, kayın, karaçam, ardıç, sarı çam ormanları arasında zengin su kaynakları ve muhteşem görüntüsü ile trekking, off-road, kamping, sağlık turizmi alanında ilgi odağı haline gelmiştir. Ziyaretçilerimiz bu alanda kamp yapabilir, mesire alanlarında piknik yapabilir, dağ bisikleti ile doğa sporu, izcilik gibi etkinlikleri yaparak güzel bir gün geçilebilmektedirler.

İlçemizin kuzeyinde bulunan 2030 rakımdaki Öbek Tepe Yaylası, doğal mavi gölüyle, köknar, kayın, karaçam, ardıç ve sarıçam ormanları arasında hiç bozulmamış doğal yapısıyla ziyaretçilerini beklemektedir. İlçemizin Çay Köyü yakınlarında bulunan Hasan Göleti önemli bir rekreasyon alanı olup, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini beklemektedir.

YAMAÇ PARAŞÜTÜNÜN YENİ GÖZDESİ

Bayat ilçemizde bulunan Asma Tepesi, yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi oldu. Son yılların en popüler doğa sporlarından olan yamaç paraşütünün yapılabileceği nadir alanlardan olan Asma Tepesi’nde kuzey rüzgarlarının başlangıç ve bitiş noktası bulunmaktadır. İlçemiz bu coğrafi özelliğe sahip olduğu için kısa mesafe uçuşların yanında uzun mesafe uçuşları için de çok uygundur. Milli Yamaç Paraşütçüsü Oğuzkan Sadeer, yaptığı deneme uçuşunda 8 saat 15 dakika havada kalarak Bayat ilçemizden Konya’ya kadar Çorum – Çankırı – Kırıkkale – Tuz Gölü hattı üzerinden uçuş yaparak Konya yakınlarında inerek uçuşunu tamamladı. Belediyemiz DOKAP ile yapmış olduğu ortak proje ile uçuş yapılan Asma Tepesi’nde yamaç paraşütü için pist ve sosyal donatı alanı yaparak, 30 bin metrekare alan kilit taşı ile kaplanacak ve uçuş yapılan alana 5 kapalı kameriye, 5 bank, duş, tuvalet ve soyunma odalarının bulunduğu tesis inşa edilecektir. Bu projeden sonra ilçemizde ulusal ve uluslararası uçuşlar yapılacaktır. Tüm doğa tutkunlarını ilçemize bekliyoruz.

DOĞAL GÜZELLİKLERİNİN YANI SIRA TARİHİ GÜZELLİKLERE DE SAHİP

Bayat ilçemizin Derekutuğun Köyü’nde bulunan bakır maden ocağı galerisinin, dünyanın en eski maden ocaklarından biri olabileceği, Derekutuğun Köyü’ndeki kazı çalışmalarını yürüten Almanya Bochum Ruhr Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünsal Yalçın tarafından ifade edilmiştir.

ŞANLIURFA’NIN GÖBEKLİ TEPESİ VARSA BİZİM DE DEREKUTUĞUN MADENLERİMİZ VAR

Prof. Dr. Ünsal Yalçın, 2007 yılı içinde Bayat'ta, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile yüzey araştırması yaparken Derekutuğun Köyü sınırları içerisinde bazı bulgulara rastladıklarını, yaptıkları detaylı incelemede bölgede bir yeraltı madeni olduğunu fark ettiklerini belirterek, “En eski bildiğimiz tarihi maden ocağı Tokat Erbaa'daki maden ocağı ile M.Ö. 4 binlere uzanan Bulgaristan'daki maden ocağıydı ama biz bu yıl açılan galerilerden M.Ö. 5 bin yıllarına kadar tarih aldık. M.Ö. 5 binli yıllarda insanların galeri açarak maden işlettiklerini bilmiyorduk, elimizde 5 bin yıllık maden ocağı var. Tarih tamamıyla doğrudur. O dönemlerde insanlar galeriler açarak sabit bakır çıkarmışlar.” dedi.

Maden ocağında 20'ye yakın galeri bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Yalçın, şunları kaydetti:''6 bin 500 yıl önce insanlar, Kalkolitik dönemde galeriler açmışlar. Yer altı işletmeciliğiyle bakır madenini kazanmışlar. Yer altı galerilerini aydınlatmak için de çam çıralarından yararlanmışlar. Uçları yanmış çam çıralarını çalışma taban seviyesinde bulduk. Çıraların karbon 14 tahlillerini yaptık. Tarihleri günümüzden 5 bin yıl öncesine gidiyor. Karanlık, labirent tarzındaki galerileri aydınlatmak için bu çıraları yakmışlar ve çalıştıkları alanlara yerleştirmişler.”

Bölgede arkeolojik kazı yapmak amacıyla Çorum Müzesi aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığından izin alarak, Türkiye'de çeşitli kentlerde eğitim gören yüksek lisans öğrencilerinin yanı sıra Almanya ve Avusturya'dan gelen öğrencilerin de kazı ekibinde yer aldığını belirten Yalçın, ilk kez 2009 yılında başlatılan kazılarda 6 bin yıl öncesine ait bakır madeni galerilerine ulaşıldığını kaydederek, yöre insanlarının önce yüzeydeki doğal bakırı bulduğunu daha sonra da bakırların damarlarını keşfederek yer altı galerileri açtıklarını, yapılan kazı çalışmalarıyla zamanla galerilerde oluşan dolguları temizlediklerini ve galerileri ilk açıldıkları hallerine dönüştürmeye çalıştıklarını ifade etti.

Bayat Belediyesi olarak ilçemizde bu kazı çalışmalarını yapan ve ilçe tarihimize ışık tutan Sayın Prof. Dr. Ünsal Yalçın hocamıza çok teşekkür ediyoruz.

İlçemize 7 km uzaklıkta bulunan Evci Köyü yakınlarında kare şeklinde bir girişe sahip olan Kaya Mezarı M.Ö. 3. yüzyıl Helenistik erken Roma Dönemine ait özellikler taşımaktadır. Dönemin tarihi dokularını bizlere sunan bu Kaya Mezarı ve devamındaki peri bacaları keşfedilmeyi beklemektedir.

AHŞAP MİNARELİ CAMİ

Bayat ilçemizin en eski camilerinden Emirbey Camii, 1846 yılında yapılmış taş temel üzerine ahşap çatı arası kerpiç dolguyla inşaa edilmiştir. Minaresi tamamen ahşaptır. Bayat’ın en eski camisi olan yapı günümüzde de eski ihtişam ve görkemini korumaktadır.

Tepebayat Mahallemizde bulunan Hatipoğlu Camii tarihi camilerimiz arasında yer almakta olup, giriş kısmında bulunan kapısındaki tarihi dokular ve tavan kısmındaki süslemeler dikkat çekmektedir.

Hacı Bektaşi Veli’nin yanında yetiştikten sonra Dere Mahallemize yerleşen Hasan Çelebi, mezar taşındaki kitabeden anlaşılacağı üzere hicri 900, miladi 1494 tarihinde vefat etmiştir. Bayat Belediye Başkanlığımızca Hasan Çelebi adına mezarının olduğu yere türbe ve bitişiğine camii yaptırılmıştır.

700 YILLIK ANIT AĞAÇ

Yatukcu Mahallemizde bulunan sakız ağaçları takriben 700 yaşında olup, Ankara 1 nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca anıt ağaç olarak tescil edilerek, koruma altına alınmıştır.”

Göreve başladığı günden itibaren yapılan çalışmaları sıralayan Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, destek verenlere teşekkür ettiği açıklamasında şunları kaydetti:

“2009 yılında Bayat halkımızın teveccühleriyle Belediye Başkanı olarak göreve başladığımızdan bugüne kadar ilçemizi yıllardır birikmiş olan altyapı ve üst yapı problemlerini bir bir çözdük, çözmeye de devam ediyoruz. ‘Bayatta Hayat Var’ sloganıyla çıkmış olduğumuz bu yolda kat etmiş olduğumuz mesafeden kısaca bahsetmek gerekirse; Bayat giriş yolumuzu duble yol yaparak Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ismini verdik. Kum ocağımıza ciddi bir yatırım yaparak modern bir çakıl kırma ve eleme tesisi kurduk. Bayat Çayı yatağını ilçe merkezinden başlayarak DSİ ile ortak projeler üreterek, Kızılırmak Havzası’na doğru istinat duvarlarıyla çevirerek taşkın koruma ve tahkimatını yaptık. Bayat çayı havzasında bulunan Ak Köprü’yü yeniden inşaa ettirdik. Ak Köprü’den itibaren Tepebayat Mahallesine doğru olan alanında ihalesi yapılmış olup, müteahhit firma işe başlamıştır. İlçemize hayvan pazarı, kapalı sebze pazarı, köylü pazarı, buğday pazarı yaptık. Orman Bakanlığıyla ortaklaşa 800 dönüm alanda badem, 100 dönüm alanda ceviz fidanı dikerek yetiştirdik. Dere Mahalle Elbiz Deresi, Yatukcu Mahallesi Turnalı Dereyi ıslah ettik. Bayat Çayı yatağı kenarına yürüyüş yolları, parklar, halı saha yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Kapalı spor salonunu tekrar kullanılabilir hale getirdik. Bitişiğindeki alana güzel bir sentetik çim saha yaptık. Bayat Belediyespor’u kurarak gençlerimizi spor ile tanıştırdık. Hep gençlerimizin yanında olduk, Bayat Gençlik Merkezi’ni tamamladık. İlçemize misafirhane ve otel yaparak, gelen misafirlerimizin konaklayabileceği alanlar oluşturduk. Belediye hizmet binamızı tadilattan geçirerek kullanılabilir hale getirdik. Milli Eğitim Bakanlığıyla ortak projeler yürüterek Bayat Anadolu Lisesi, Orta Öğretim Öğrenci Yurdu, Anaokulu, konferans salonu ve Atatürk İlköğretim Okulu’nu yaparak hizmete açtık. İlçemize Meslek Yüksekokulunu kazandırdık. Sosyal Güvenlik Kurumu’nu ilçemize kazandırarak hizmet binasını tamamlatıp hizmete açtık. Bayat Devlet Hastanesi tamamlanarak diyaliz merkeziyle birlikte hizmete açılmıştır. Halk Bankası tekrar Bayat ilçemizle buluştu. Toplu taşımayı başlattık. İçme suyu ilçemiz için çözülemez gözüken bir yaraydı. Öncelikle ilçe merkezi isale hattını yeniledik, Bostancı Tatlısu havzasını depo yaparak şehir içerisindeki tatlı su çeşmelerinin sayılarını artırdık. Belveren, Karaçalı, Çaltı mevkilerini suyla buluşturduk. Kunduzlu Barajı’nı yaptırdık. Arıtma Tesisi İsale Hattı işi tamamlanmak üzere. İnşallah Ağustos ayında Kunduzlu suyunu halkımızla buluşturacağız.

İlçemizin başlıca problemlerinden birisi de kanalizasyonlardı. Bugüne kadar kanalizasyon hatlarımızı yenileyerek, hizmete açmış olduğumuz atık su arıtma tesisine kadar götürdük. Şehir içi yağmur sularını ayırarak Bayat çayına direne ettik. İlçemizin sulanabilir arazisini sulayabilmek için Tımarlı Sulama Suyu projesini takip ederek, Tarım ve Orman Bakanlığımıza tamamlatıp, sulu tarıma geçtik. Kilitli parke taşı olmayan mahallemiz kalmadı. İlçemizde sokaklarımız yüzde 95 kilitli parke taşıyla döşendi. Millet Bahçesi, Bilgi Evi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı yapılarak, halkımızın hizmetine sunuldu. Afet evleri tamamlanarak afetzede kardeşlerimize teslim edildi. Sokak hayvanlarına yönelik gezici ve sabit besleme noktaları yapılarak, bu canlılarımızın her zaman yanında olduğumuz gösterdik. Güneş Enerji Santrali’ni 1 Megavatlık kurarak Belediyemize her ay olacak şekilde gelir temin ettik. Atıl durumda olan yaklaşık 500 dönüm arazide tarım yapmaya başladık. Yıllardır çözüm bekleyen Karaçalı, Osman Yıldırım Caddesi, hal yeri gibi tapu alamayan vatandaşlarımızın işlemlerini imara uygun hale getirip tapularını verdik. Küçük Sanayi Sitesini yeni yerine taşıdık. Bayat Belediyesi olarak Kaymakamlığımızla birlikte organizasyonlar yaparak, Zeytindalı Harekatı’nda Afrin’e, Karadeniz sel baskınında Sinop Türkeli’ne, asrın felaketi olan 11 ilimizi etkileyen depremde Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine Bayat Halkımızla birlikte yardımlarda bulunduk. Birlik ve beraberliğimizi sergiledik.

Bunları tabi ki tek başımıza yapamazdık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde bize verdiği güçle AK Parti milletvekillerimizin, il başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın, en önemlisi de bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Bayat halkımızın destekleriyle yaptık. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize, il ve ilçe başkanlarımıza ve saygıdeğer Bayat halkımıza, Belediye personelimize şahsım ve halkım adına çok teşekkür ediyorum.” (Haber Merkezi)