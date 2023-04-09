Çorum’da Millet İttifakı’nın bileşenlerini oluşturan 6 siyasi partinin merkez ilçe başkanları, istişarelerde bulunmak amacıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

6 siyasi partinin merkez ilçe başkanlarının katıldığı toplantıda sandık güvenliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya; CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Fatih Yıldıran, Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, DEVA Partisi Merkez İlçe Başkanı Necati Burak Peker ve Demokrat Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Tunç katıldı.

Toplantıda 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesi alınacak güvenlik tedbirleri ve sandık kurullarının belirlenmesi, birlikte yapılabilecek çalışmalar, ülkenin ve Çorum’un temel sorunları başta olmak üzere 6’lı masanın temel ilkeleri ele alındı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, “Milletimiz emin olsun; ortak Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, herkesin cumhurbaşkanı olacaktır. Milletimiz müsterih olsun, bu karanlık günlerin bitmesine çok az kaldı” denildi.