BTP Bayat Belediye Başkan Adayı Reşat Karalı, ilçesinin 3 döneminin boşa geçtiğini belirterek, telafi etmek için BTP’nin ekonomi ve bölgesel kalkınma programını Bayat’ta uygulayarak işsizliği ve göçü durduracağını böylece ilçesini ihya edeceğini söyledi.

Bağımsız Türkiye Partisi(BTP) İl Başkanı Mehmet Ali Tanık, Bayat Belediye Başkan Adayı Reşat Karalı ve Laçin Belediye Başkan Adayı Necdet Biçer gazetemizi ziyaret etti.

Gazetemizin 34’ncü yılını kutlayan BTP heyeti ‘nice yıllar’ temennisinde bulundular.

KARALI: 3 DÖNEM BOŞA GEÇTİ

Ziyarette açıklamalarda bulunan BTP Bayat Belediye Başkan Adayı Reşat Karalı, Bayat’ta 3 dönemin boşa geçtiğini belirterek, “Bu 3 dönemi telafi etmek için BTP’nin ekonomi ve bölgesel kalkınma programını Bayat’ta uygulayarak işsizliği ve göçü durdurmak için başkanlığa aday oldum. 35 sene bu ilçede yaşadım. İlçemi kalkındıracağım” dedi.

BAYAT’I NASIL KALKINDIRACAĞINI ANLATTI

Bayat’ı nasıl kalkındıracağını da anlatan Karalı, şunları söyledi: “Elimizde hazinemiz var ama kıymetini bilmiyoruz. Bayat topraklarında yetişen sebze ve meyvenin aromatik tadının dünyada eşi benzeri yok. Bunu markalaştırıp ön plana çıkararak ayağa kaldıracağız. İlçemiz tahıl ambarı. Bayat’ta yetişen sert buğday hiçbir yerde yok bunu da değerlendiremiyoruz. Tırlarla dışarıya gidiyor buğdayımız. Bunu biz işlemiş olsak yine Bayat’ı ihya ederiz. Bayat’ta yetişen çeltik o kadar lezzetli ki başka hiçbir yerde yok. Biz bunun kıymetini bilsek Orta Anadolu’nun hem pirinç ihtiyacını karşılarız hem de marka oluruz ve dünyaya tanıtırız. Ayrıca besicilik alanı da çok geniş. Hayvan kesecek mezbahanemiz yok. Bir tane kesim hanemiz olsa eti orada keser, orada da işleriz işlenmiş mamul olarak da zincir marketlere satar gönderirim. Eğer Belediye Başkanı olursam ‘kalkınma’ nasıl oluyor göstereceğim.”

TANIK: GÖÇ ALMAMIZ İÇİN DAHA BÜYÜK YATIRIMLARIN GELMESİ LAZIM

BTP) İl Başkanı Mehmet Ali Tanık da Çorum’un göç alması için daha büyük yatırımların yapılması gerektiğini ifade ederek, “Çorum’da büyük yatırımlar olmamasına rağmen ihracattaki durumu çok iyi. Çorum’un insanı çalışkandır. Daha iyi noktaya gelebiliriz. Bizim meselemizde bu. Göç alan bir şehir olacaksak önce Çorum’a yatırım yapılmalı. Devleti yönetenlerin Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye nasihatını sürekli okumaları lazım” diye konuştu.