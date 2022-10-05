‘Bayat, bölgenin Çukurova'sı olacak’

FATİH BATTAR

Çorum’da 3 ilçenin 100 yıllık özlemi olan sulu tarım projesi Tımarlı projesinde yüzde 93 seviyesine ulaşıldı.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da bitme aşamasına gelen projenin şantiyesini gezerek bilgi aldı.

Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Yusuf Kaya, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, AK Parti İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Tuna, Erdoğan Köroğlu, Duran Bıyık ve köy muhtarlarıyla birlikte şantiyeyi gezen Kavuncu, Bayat, İskilip ve Uğurludağ’ın 100 yıllık özlemi olan sulu tarım projesi Tımarlı’nın Çorum’a, bölgeye ve ülkeye ciddi kazanımlar sağlayacağını söyledi.

Ekonomiye, istihdama ve üretime katkı sunacak projenin çiftçilerin de yüzünü güldüreceğini aktaran Kavuncu, DSİ Genel Müdürlüğü ve DSİ 5. Bölge Müdürlüğü’nün desteği ile %93 seviyelerinde olan projenin müteahhit firmanın gayretleri ile en kısa sürede tamamlanacağını dile getirdi.

Kavuncu, Tımarlı’nın tamamlanmasıyla Bayat’ın bölgenin Çukurova'sı olacağını sözlerine ekledi.

Projenin tamamlanan kısımlarında sulu tarıma başlanan köylerdeki muhtarlar ise sulu tarımla artan çeşitlenen ürünlerden ve bu sene açıklanan taban fiyatlardan vatandaşların memnun olduğunu ifade etti.