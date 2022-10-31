Bayat Çayı Islah Projesinde imzalar atıldı

Çorum ve ilçelerinde son dönemde yapılan taşkın koruma tesisleri ile vatandaşların can ve mal güvenliği koruma altına alınıyor.

Son yıllarda yaşanan yoğun yağışlar sebebiyle taşkın riski barındıran bölgelere özel önem veren DSİ Genel Müdürlüğü, Bayat İlçe Merkezi Bayat Çayı Islah inşaatının ihale sürecini tamamladı ve işin yapım sözleşmesini 26 Ekim 2022 tarihinde imzaladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Çorum’a yaptığı yatırımlarla Çorum’un mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

İHALE SÜRECİ TAMAMLANAN PROJENİN SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Bayat İlçe Merkezi Bayat Çayı Islah projesinde ise ihalenin ardından 26 Ekim 2022 tarihinde yapım sözleşmesi imzalandı.

DSİ Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, projenin hale sürecinin tamamlandığı ve işin yapım sözleşmesinin imzalandığı belirtildi.

Sözleşmesi imzalanan proje kapsamında, Bayat Deresi üzerinde 40 metre taban genişliğinde, 2.6 metre yüksekliğinde 9.300 metrelik makinalı kanal çalışması, 1000 metrelik gabion trapez kanal yapılması ve 60 metre mevcut kanal duvarının 70 cm yükseltilmesi olmak üzere, toplamda 10.360 metre dere ıslahı yapılacak. Yapılan çalışmalar sonucunda Bayat taşkınlardan korunmuş olacak. (Haber Merkezi)