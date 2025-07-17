15 Temmuz Dayanışma ve Milli Birlik Günü kapsamında Ortaköy’de bir dizi etkinlik yapıldı.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüşe Kaymakam Burak Şapaloğlu, Belediye Başkanı Taner İsbir, ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün ardından ise 15 Temmuz Dayanışma ve Milli Birlik Günü programı yapıldı.

İlçe meydanında gerçekleştirilen etkinlik İstiklal Marşının okunması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Günün anlam ve önemine dair konuşmaların ardından vefat eden gaziler ve şehitler için dua edildi.