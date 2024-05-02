Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi Geleneksek Okçuluk’ta erkek takımı grupta ikinci olarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandılar.

28-30 Nisan tarihlerinde Karabük’te yapılan Okul Sporları Gençler Geleneksel Okçuluk Grup birinciliğinde Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Uğur Altuncu ve Rehber Öğretmeni Sefa Bayram yönetiminde Abdulkadir Deve, Ömer Karakurt, Ahmet Sefa Çetin’li erkek takımı 10 il arasında ikinci olarak gümüş madalya alarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi kız takımı Evsanur Kaplan, Ecrin Can, Hatice Berin Köroğlu, Esra Fatma Tuncay ve Berfinur Topal’lı kız takımı ise gruptan beşinci olarak Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde edemedi.

Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi erkek takımı 24-25 Mayıs’ta Mersin Erdemli’de yapılacak olan Liseli Gençler Türkiye Geleneksel Okçuluk Şampiyonasında ilimizi temsil edecek.