Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, vatandaşlardan bayram alışverişlerinde yerel esnafı destekleme çağrısında bulundu.

'Değerli Çorumlu vatandaşlarımız bayram alışverişlerinizi her zaman yanında olan yerel esnafından yapmayı unutma' diyen Gür; "Esnafımız, her zaman sizlerin yanında olan, veresiye defterini açan, 'gel bir bardak çayımı iç' diyerek samimiyetini esirgemeyen, düğününüzde, cenazenizde yanınızda olan kişidir. Gün, mahallemizi ve sokağımızı kollayan yerel esnafımıza sahip çıkma zamanıdır. Geleneklerimize bağlı olacak şekilde; Bayram hazırlıkları için alıverişlerimizde en doğru tercih ve adres yerel esnaf ve sanatkarlarımız olmalıdır. Bu vesileyle tüm İslam Aleminin, esnaf ve sanatkarlarımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın barışa kardeşliğe ve dayanışmaya vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı