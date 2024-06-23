Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte vatandaşlar tatillerini yapmak için yollara düştü.

Yaşanan trafik yoğunlukları, ne yazık ki kazaları da beraberinde getiriyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 8 gününde meydana gelen kazaları açıkladı.

1 günde 6 kişi yaşamını yitirdi

Bayram tatilinin 8. günü 22 Haziran 2024 Cumartesi günü 24 saatlik sürede 706 trafik kazası meydana geldi. 6 kişi hayatını kaybetti bin 97 kişi yaralandı.

405 bin 88 araç denetlendi. 22 bin 975 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 590 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Can kaybı 68'e yükseldi

Bayram tatilinin ilk 8 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi) 68 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 787 kişi ise yaralandı.

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