Sivas’ta yapılan Ahmet Turan Duman U 23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında Çorum Belediyespor kulübünden Bekir Keser şampiyon olurken Çorumlu bir güreşci altın bir gümüş ve ikide bronz madalya kazandılar.

Sivas Taha Akgül Spor Salonu’nda yapılan U 23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında 57 kiloda Çorum Belediyespor adına güreşen Bekir Keser eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında Kocaeli B.B Kağıspor’dan Yusuf Demir’i yenerek sıkletinde altın madalyanın sahibi oldu.

Osmancık’ta güreşe başlayan ve halen Ankara Tedaşspor adına mindere çıkan Efe Anıl Al 125 kiloda mücadele ettiği Türkiye Şampiyonası final maçında Keçiören Belediyesi’nden Adil Mısırcı’yı yenerek Türkiye Şampiyonluğunu kazandı.

86 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyespor adın güreşen Çorumlu güreşci Hakan Satılmış ise yükseldiği final maçında Keçiören Belediyesi kulübünden Alperen Atar’a yenilerek sıkletinde ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

97 kiloda Ankara Tedaşspor kulübü adına mindere çıkan Mücahit Çelik ise üçüncü olarak bronz madalya kazanırken aynı sıklette Çorumlu diğer pehlivan Rıfat Eren Gıdak da Ankara ASKİspor adına dördüncü olarak bronz madalya kazanan diğer Çorumlu güreşci oldu.