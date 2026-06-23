TOKİ arsa satışı 24-25 Haziran 2026 tarihlerinde aralarında Çorum’unda bulunduğu 44 ilde gerçekleştirilecek.

Toplam 332 arsanın açık artırmayla satışa sunulacağı ihalede yüzde 25 veya yüzde 35 peşinatla 48 ay vade imkânı sağlanırken, peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

TOKİ arsa satışı yapılacak iller, başvuru şartları, ödeme seçenekleri ve açık artırmaya katılım detayları belli oldu.

TOKİ arsa satışı kapsamında 44 ilde bulunan 332 taşınmaz, 24-25 Haziran 2026 tarihlerinde açık artırmaya çıkarılacak. Alıcılara 48 aya varan vade seçenekleri sunulurken peşin ödemelerde yüzde 15 indirim uygulanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 44 ildeki 332 arsayı 24-25 Haziran 2026 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.

Açık artırmalar her iki gün de saat 10.30’da Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Katılımcılar, Emlak Yönetim’in müzayede platformu üzerinden internetten de teklif verebilecek.

Satışa sunulan arsaların toplam büyüklüğü 3 milyon 177 bin 805 metrekare, toplam muhammen bedeli ise 19 milyar 227 milyon 565 bin 553 lira olarak açıklandı.

Satış kapsamında konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, sanayi, spor, özel eğitim, lojistik ve depolama alanları gibi farklı kullanım özelliklerine sahip taşınmazlar yer alıyor.

Arsalar için uygulanacak başlıca ödeme seçenekleri şöyle:

Yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade

Yüzde 35 peşinat ve 48 ay vade

Bazı taşınmazlar için peşin ödeme

Peşin alımlarda yüzde 15 indirim

Satış listesinde ayrıca kentsel çalışma, bağlık alan, sosyal tesis alanı ve plansız alan niteliğindeki taşınmazlar da bulunuyor. Bir taşınmazın toplam 140 metrekarelik bölümü ise açık artırma yöntemiyle kiraya verilecek.

Açık artırmayla satılacak 332 arsa şu 44 ilde bulunuyor:

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova. (Haber Merkezi)