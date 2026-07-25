Çorum Belediyesi Su ve Kanal İşleri Müdürlüğü ekipleri mazgallarda nöbet tutmaya başladı.

Çorum’a yönelik meteorolojik uyarı dün olduğu gibi bugün de devam ederken, Çorum Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti.

Meteoroloji'nin uyarılarını dikkate alan Çorum Belediyesi de ani sel ve su baskınlarına karşı mazgallarda nöbet tutuyor.

Belediyeden yapılan açıklamada; "Şehrimizde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ekiplerimiz; kanal ve mazgal temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürerek sel ve su baskınlarına karşı önleyici müdahalelerde bulunuyor. Gelen tüm ihbarlar anlık olarak değerlendirilirken, ekiplerimiz ihtiyaç duyulan noktalara hızla müdahale ediyor." ifadelerine yer verildi