Çorum Belediye Meclisinin temmuz ayı toplantısı bugün yapılacak.

Belediye Meclis Salonunda saat 14.00’da başlayacak olan toplantıda görüşülecek olan gündem maddeleri şunlar:

“Trampa için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi. Bedesten Aile Yaşam Merkezi Projesi için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi. Araç alımına ilişkin T-1 Cetvelinin güncellenmesi. Çevre geliri karşılığı yardımı için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi.

314-438 ada cephe sağlıklaştırma yapım işi. Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı ile Çorum Belediyesi arasında mali ve teknik destek iş birliği. Gülabibey Mahallesi 2610 ada 10 nolu parsel ve doğusuna yönelik imar planı değişikliği teklifi. Karakeçili Mahallesi 4783 ada 9, 10 ve 11 nolu parsellere yönelik imar planı değişikliği teklifi.

Eskice Köyü 287 ada 6 nolu parsele yönelik imar planı değişikliği teklifi. Gülabibey Mahallesi 2933 ada 2 ve 3 nolu parsellere yönelik imar planı değişikliği teklifi.

4 adet imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesi. Kadro iptal ve ihdası”