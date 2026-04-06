Çorum Belediye Meclisi, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 14.00’te yoğun gündemle toplanacak.

Belediye binasında yapılacak oturumda organ seçimleri, yatırımlar ve önemli projeler ele alınacak.

Toplantıda Başkanlık Divanı, Encümen ve komisyon üyeleri belirlenecek.

Tarihi Güpür Hamamı için tahsis süresinin uzatılması görüşülecek.

Yeni Atık Su Tesisi için kredi yetkisi, Türk Kızılay’a aşevi yapılması, 2025 faaliyet raporu, Arca Çorum FK alan kiralaması ve kardeş şehir konuları da karara bağlanacak.