Türkiye Futbol Federasyonu; 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’de 2025-2026 sezonu play-off tarihlerini duyurdu.

Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’de 2025-2026 sezonu play-off takvimi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre maç tarihleri netleşirken, finallerin oynanacağı sahaların daha sonra duyurulacağı belirtildi.

Trendyol 1. Lig play-off takvimi:

Birinci tur: 7 Mayıs 2026 Perşembe

İkinci tur birinci maç: 11 Mayıs 2026 Pazartesi

İkinci tur ikinci maç: 15 Mayıs 2026 Cuma

Final: 22 Mayıs 2026 Cuma