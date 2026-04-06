Türkiye Futbol Federasyonu; 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’de 2025-2026 sezonu play-off tarihlerini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre maç tarihleri netleşirken, finallerin oynanacağı sahaların daha sonra duyurulacağı belirtildi.
Trendyol 1. Lig play-off takvimi:
Birinci tur: 7 Mayıs 2026 Perşembe
İkinci tur birinci maç: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
İkinci tur ikinci maç: 15 Mayıs 2026 Cuma
Final: 22 Mayıs 2026 Cuma
Muhabir: Çorum Hakimiyet