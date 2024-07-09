Toplumsal Bilinçlenme ve Medya konulu “Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü” paneli, Çorum Belediyesi ve Çorum Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde ilimizde yapılacak.

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen “Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü” paneli, Anadolu Basın Federasyonu katkıları ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü destekleriyle Çorum’da yapılacak.

Uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekmek, toplumsal farkındalık oluşturmak ve medyanın sorumluluklarının anlatılacağı, “Uyuşturucu ile mücadelede medyanın rolü” panelinde konuşmacı olarak Gazeteci yazarlar Zafer Şahin, Emin Pazarcı, Fatih Atik, Mehmet Acet ve Sinan Burhan yer alacak.

Program, 13 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 14.00’te Çorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.