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Çorum Belediyesi personellerinden Yasin Öztekin, (27) üzücü bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Yasin Öztekin dorsenin rampa kısmına kaynak atıldığı esnada üzerine demir rampa düşmesi sonucu ağır yaralandı. Ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 27 yaşındaki genç doktoların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve bir çocuk babası Yasin Öztekin'in yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

Bu arada Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı.

Aşgın; "Elim bir kaza geçiren ve tedavi gördüğü hastanede Hakk’a yürüyen çalışma arkadaşımız, kardeşimiz Yasin Öztekin’e Allah’tan rahmet, ailesine sabrı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı