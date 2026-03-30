Çorum Belediyesi tarafından 2026 yılı yaz sezonunda istihdam edilecek geçici beden işçileri için kura çekimi tamamlandı.

27 Mart’ta sona eren başvuruların ardından, 30 Mart Pazartesi günü saat 09.30’da noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Toplam 1.134 kişinin başvurduğu alım kapsamında, 203 kişilik kontenjan için kura sonucu mülakata katılmaya hak kazanan 609 aday belirlendi.

Mülakat sürecine ilişkin detaylar, ilerleyen günlerde Çorum Belediyesi resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.