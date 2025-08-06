Çorum Belediyesi art arda gelen tepkilerin ardından yaptığı açıklamada; kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında unutulmaz bir konsere daha ev sahipliği yapmaya hazırlandığını duyurdu.

Kültür-sanat etkinlikleriyle şehre renk katmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, “Haluk Levent ve Zara gibi iki değerli sanatçıyı Çorum’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu büyük konsere davet ediyoruz.” dedi.

Belediye’den yapılan açıklamada, Türk rock müziğinin güçlü sesi Haluk Levent ile Türk halk müziğinin sevilen yorumcusu Zara’nın Çorumlular ile buluşacağı hatırlatıldı.

Açıklamanın devamında şu görüşlere yer verildi:

“Haluk Levent ve Zara konseri, 12 Ağustos Salı akşamı saat 21.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Farklı tarzları ve kendilerine özgü yorumlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip iki usta sanatçının aynı sahnede buluşacağı gece, Çorumlulara müzik dolu unutulmaz anlar yaşatacak.

Çorum’un kültürel tanıtımına katkı sunmayı amaçlayan Kem Yapım, çekimlerini Çorum’da gerçekleştirdiği ve başrollerinde ünlü oyuncular Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl ile Ayça Ayşin Turan’ın yer aldığı, ulusal çapta ses getirmesi beklenen “Al Beni Baba” adlı sinema filminin ardından, şimdi de Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek bu büyük konsere sponsorluk desteği verdi.”