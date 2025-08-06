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Arca Çorum FK, ligin ilk haftasında Amedspor'u konuk edecek.
3 İSİM AMED MAÇINDA YOK!
10 Ağustos Pazar günü saat 21:30'da oynanacak maç öncesi Çorum FK'da üç isim Amed maçında forma giyemeyecek.
Sakatlıkları bulunan kaleci Sehic, Geraldo ile cezalı Hasan Hüseyin Akınay, karşılaşmayı tribünden izleyecek.
PEDRİNHO'NUN LİSANSI ÇIKMADI
Lisansı çıkarılamayan Pedrinho'nun ve Amed maçı kadrosunda yer alması bekleniyor. Cemali Sertel'in durumu ise netlik kazanmadı.
AHMET KIVANÇ KALEYİ KORUYACAK
Amed maçında Çorum FK'nın kaleyi üçüncü kaleci Ahmet Kıvanç koruyacak.
Muhabir: Fatih Battar