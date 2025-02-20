Çorum Belediyesi, çevre dostu elektrikli mobil sıfır atık aracını hizmete sundu.

Çorum’da vatandaşlar geri dönüştürülebilir atıkları mobil sıfır atık aracına teslim edebilecekler. Çevre dostu elektrikli mobil sıfır atık aracı 11 noktada konumlanacak. Mobil aracın ilk durağı Bekir Aksoy İlkokulu oldu. Dünya Pil Günü nedeniyle Bekir Aksoy İlkokulu’nda düzenlenen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da programda Mobil Sıfır Atık Aracı tanıtıldı. Programda ayrıca “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık” konulu eğitim verildi.

Katılımcılara; atık türleri, atıkların geri dönüşümü ve çevrenin korunmasına yönelik yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verildi.

ÇEVREYE VE EKONOMİYE ÖNEMLİ KATKI

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un temizlik konusunda marka bir şehre dönüştüğünü ifade etti.

Sıfır atık projesi kapsamında evlerde biriken atıkların geri dönüşüme ve ekonomiye kazandırılmasını hedeflediklerini belirten Başkan Aşgın, “Mobil atık getirme merkezleri ve geri kazanılabilir atık kumbaralarına uzak toplama noktaları belirlenerek çevre dostu elektrikli mobil sıfır atık aracımızı hizmete sunuyoruz. Aracımız özel olarak tasarlandı. İçerisinde 8 farklı atık türü (kağıt, plastik, cam, metal, atık pil, atık ilaç, elektronik atık ve bitkisel atık yağ) toplanabiliyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında daha fazla geri kazanılabilir atığın hanelerde ayrı olarak biriktirilerek geri dönüşüme ve ekonomiye kazandırılmasını hedefliyoruz. Mobil Sıfır Atık Aracımızı belirlediğimiz 11 noktada konumlandıracağız. Vatandaşlarımızın evlerinde ayrıştırmış olduğu atıkları mobil sıfır atık aracına teslim edebilecekler. Bu uygulama, döngüsel ekonomi çerçevesinde kaynakta ayrıştırma alışkanlığının vatandaşlarımızda artmasına yardımcı olacaktır. Elektrikle çalışan aracımız egzoz salınımı yapmadığı için iklim değişikliği ile mücadelemize de katkı sağlıyor. Aracımız, üzerinde bulunan güneş enerji sistemiyle araç içerisindeki eğitim videolarının yayınlandığı televizyonun enerjisini ve iç aydınlatmanın enerjisini kendisi üretmektedir” dedi.

‘TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE İÇİN ÇALIŞIYOZ’

Temiz ve sağlıklı bir çevre için farklı alanlarda önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Şehrin temizliği, güzel bir çevre, sağlık bir çevre için yaptığımız çalışmaların yelpazesi oldukça geniş. Atık toplamaktan şehrin temizliğine, araç ve ekipmanların güçlendirilmesinden yenilenmesine, tıbbi atıkların toplanmasından vektörel mücadeleye, inşaat atıklarının toplanmasından farkındalık çalışmalarına kadar birçok alanda hizmetlerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.