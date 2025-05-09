Bahabey Caddesinde bir kişi Çorum Belediyesi'nin kaldırım çalışması yaptığı bölgede, karoları arabasına yükleyip götürürken vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Çorum Belediyesi hukuki sürecin başlatılacağını belirterek, "Yürüttüğümüz kaldırım yenileme çalışmalarında kullanılan beton parke taşlarını çalan şahıs hakkında gerekli tespitler yapılmış olup, hukuki süreç derhal başlatılacaktır. Kamu malına uzanan her el, tüm halkın hakkına uzanmıştır. Buna asla göz yummayacağız. Kamu malı, milletin malıdır. Tüm hemşehrilerimizi bu konuda duyarlı olmaya ve şüpheli durumları yetkililere bildirmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullandı.