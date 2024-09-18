Çorum Belediyesi’nin toplu ulaşımda vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla şehrin 3 farklı noktasına yerleştirdiği KİOSK kart satış ve bakiye yükleme noktalarında artık kredi kartı ile de işlem yapılabilecek.

Valilik Binası önü, Kubbeli Cami önü ve Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ndeki merkez otobüs durağı olmak üzere 3 farklı noktaya kurulan KİOSK sistemiyle vatandaşlar daha önceden sadece nakit olarak işlem yapabilmekteydi. Yapılan çalışmaların ardından KİOSK cihazlarına kredi kartı ile bakiye yükleme kolaylığı getirildi. KİOSK cihazlarında vatandaşlar bakiye yüklemenin yanı sıra yeni kart alım işlemlerini de gerçekleştirebilecek. KİOSK cihazlarıyla kısa süre içerisinde sanal kart ile yükleme işlemleri de yapılabilecek.