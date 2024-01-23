Motorinin litre fiyatına gelen 1 lira 15 kuruşluk zammın ardından benzine de zam göründü.
Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre benzine gelecek zammın tarihi belli oldu.
Benzine en az 1 TL zam gelmesi bekleniyor.
Otogaza (LPG) 40 kuruş, motorine 1,15 TL'lik zammın ardından; akaryakıt dağıtım firmaları benzin zammı için hazırlık yapıyor.
Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre benzinin litresine asgari 1 TL zam yapılacak.
Zamlı tarife 24 Ocak Çarşamba saat 00.01’den itibaren geçerli olacak.
Gelen zamla Çorum'da 37 lira 88 kuruş olan benzinin fiyatının 38 lira 88 kuruş olması bekleniyor.