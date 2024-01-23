Erkekler Voleybol 2. ligi 3. grupta Sungurlu Belediyespor final grubu hedefine iki adım kaldı.

Ligin 12. hafta maçında Sungurlu Belediyespor, Başkent Beşiktaşlılar deplasmanında zorlanmadan 3-0 galibiyet ile dönerek sıralamadaki yerini korudu.

Grupta diğer play-off mücadelsi veren takımlardan Düzce Belediyespor Ankara Barosu’nu Maliye voleybol ise Çankırı Birlikspor deplasmanında zorlanmadan 3-0 galibiyet ile dönerek yarışı son iki maça taşıdılar.

Ligde bu hafta sonunda Sungurlu Belediyespor ilk yarıda çok zorlandığı ve 3-2 kazanabildiği Çankırı Birlikspor ile evindeki sezonun son maçına çıkacak.

Temsilcimiz bu maçı kazanarak son haftayı avantajını koruyarak girmek istiyor.

Lider Düzce Belediyespor evine Yedidağspor’u konuk ederken Maliye Voleybol ise Ankara Barosu ile karşılaşacak.

Sungurlu Belediyespor antrenörü Mustafa Özdemir sezon başı belirledikleri hedefe ulaşmak için önlerinde iki maçları kaldığını belirterek ‘Takım olarak inandık ve bu iki maçıda kazanarak sezon başı ilk hedefimize ulaşacağız’ dedi.