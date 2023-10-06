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Sürücülerin yakından ilgilendiği akaryakıt sektöründe inişli-çıkışlı değişim sürüyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Sektörde çoğunlukla zam uygulamaları konuşulurken, ceplere rahatlık veren iki indirim haberi verilmişti.

BENZİNE İNDİRİM

5 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 7 kuruşluk indirim yapılmıştı.

İKİNCİ İNDİRİM

Perşembeden itibaren geçerli olmak üzere benzinde gerçekleşen 2 lira 7 kuruşluk indirimin ardından, 6 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olan 1 lira 17 kuruşluk indirim de pompaya yansıdı.

MOTORİNE DEV İNDİRİM

Motorinde ise 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 92 kuruş indirim gerçekleşecek.

Geçtiğimiz Eylül ayında benzin için uygulanan 1 lira 94 kuruş indirimin ardından, fiyatlar dün itibarıyla bir kez daha geri çekildi.