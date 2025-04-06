CHP'de partiye kayyum atanması riskine karşı alınan kararla, bugün 21. Olağanüstü Kurultay gerçekleştiriliyor.

Kurultayda gözler, 60 kişilik Parti Meclisi seçiminde olacak.

BAŞVURU İÇİN GEÇ KALDI

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın partiye zarar vermemek adına yarıştan çekilmesinin ardından bir diğer aday Berhan Şimşek de divana müracaat için geç kalınca Özgür Özel yarışta tek başına kaldı.

SALONDAN ÇIKIP AÇIKLAMA YAPTI

Yeterli delege imzasına ulaştığını ancak 5 dakika geciktiği için aday olamadığını belirten Berhan Şimşek yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.

"GEÇEN KURULTAYDA LİSTELER 4 SONRA VERİLEBİLDİ"

Şimşek "Cumhuriyet Halk Partisi 21. olağanüstü kurultayda imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi. Özgür Özel'le konuşmama rağmen hayır vakit geçmiştir dediler ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum. Bazı basın organlarında imzayı bulamadığımızı söyleniyor görmek isteyenler beni telefonumdan arayabilir 97 imzayı kendilerine takdim ederim teşekkür kamuoyunun dikkatine" ifadelerini kullandı.

SALONDA DA SERT TARTIŞMA YAŞANDI

Öte yandan Berhan Şimşek'in kurultay salonunda Özgür Özel ile sert bir tartışma yaşadığına ilişkin görüntüler kameralara yansıdı.

Cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde Şimşek'in Özel'e tepki gösterdiği, CHP liderinin ise Şimşek'i sakinleştirmek için kollarından tuttuğu görüldü.

TEPKİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Daha sonra kurultay salonu önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Şimşek yoğun tepkilerini orada da sürdürdü.

"BEN DUVARLARA CHP YAZARKEN, ÖZEL TABLALI DON GİYİYORDU"

Şimşek, "Ben duvarlara CHP yazarken, Özgür Özel ve yanındakiler tablalı don giyiyor, kısa pantolonla geziyordu" dedi.

"PARTİM ADINA ACI DUYUYORUM"

Berhan Şimşek tepkisinde şu ifadeleri kullandı:

Dün akşamdan beri büyük bir baskı altında, bir saatlik uykuyla salona geldik. 15 gün önce kurultay kararı alıyoruz, bu adaylar nasıl yarışacak. Çok üzgünüm. Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin holdingi değildir. Bu örgüt kimsenin marabası değildir. Özgür Özel, cumhurbaşkanlığına adaylığını şimdiden açıklayabilirsin. Partim adına büyük acı duyuyorum.