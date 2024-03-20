Saadet Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, toplam 10 bin kişiye yeni istihdam olanağı sağlayacaklarını söyledi.

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Yukarı Sanayi esnafını ziyaret eden Faruk Cıdık, projelerinden söz ederek destek istedi.

Saadet Adayı Cıdık, "Belediye iştirakleri ve yatırımcılarla ortaklaşa bir şekilde hayata geçireceğimiz yeni tekstil atölyeleri, uydu köy projeleri ve meslek edindirme kursları ile ilk 3 yılda 3 bin, beş yılda ise toplam 10 bin kişiye iş imkânı sağlayacağız." diye konuştu.