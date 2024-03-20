AK Parti Çorum Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, önceki akşam iftarını genç yaşta vefat eden şampiyon güreşçi Selçuk Şahin’in ailesinin evinde yaptı.

Ziyaretle ilgili konuşan Ahlatcı, "Merhum Selçuk Şahin kardeşimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun. Kıymetli ailemize misafirperverlikleri ve hoş sohbetleri için teşekkür ediyorum" dedi.

ÇOCUKLARI HEDİYELERLE SEVİNDİRDİ

Bu arada; ailenin küçük çocukları Aslıhan ve Asya'ya hediyeler götüren Yusuf Ahlatcı, "Yavrularımızın gözlerindeki parlamalar geleceğimize ışık tutuyor. Çocuklarımıza layık oldukları güzel bir gelecek sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.