Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, kendi evinde Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.

Saat 21.30'da Tüpraş Stadyumu'nda başlayacak karşılaşma öncesinde, taraftarların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla İstanbul'da bazı metro ve Marmaray seferlerinde düzenlemeye gidildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada toplam 8 hatta seferlerin uzatıldığı belirtildi.

Yapılan duyuruya göre aşağıdaki 8 hatta seferler 1 Eylül Salı günü saat 01.00'e kadar uzatıldı.

MARMARAY'DA DA DÜZENLEMEYE GİDİLDİ

Marmaray seferlerinde de düzenlemeye gidildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Üsküdar İstasyonu'ndan saat 00.30 kalkışlı ve Pendik İstasyonu varışlı ilave bir tren seferinin planlandığı bildirildi.