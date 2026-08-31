Çorum Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen geleneksel ödüllü at yarışları, Bayat Mahallesi Yakacık Mevkii’nde gerçekleştirildi.

7 ilden 67 atın katıldığı yarışlarda biniciler, birincilik için kıyasıya mücadele etti.

Çorum Belediyesi’nin, Çorum Yarış Atları Binicilik ve Yetiştiricilik Derneği’nin destekleriyle düzenlediği organizasyon, atçılık tutkunlarını bir araya getirdi. Gün boyunca devam eden yarışlarda farklı kategorilerde mücadele eden biniciler, dereceye girebilmek için büyük çaba gösterdi.

Toplam 10 kategoride gerçekleştirilen yarışlarda 8 farklı rahvan kategorisinin yanı sıra İngiliz ve Arap atları da parkura çıktı.

Yarışlar, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Yakacık Mevkii’ne gelen vatandaşlar da organizasyona yoğun ilgi gösterdi. Atların kıyasıya mücadelesini takip eden vatandaşlar, renkli görüntülere sahne olan yarışlarda heyecana ortak oldu.

GEÇEN YIL FRAGMANDI, BU SENE FİLM OLDU

Programda konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, at yarışlarının özel ve kıymetli etkinliklerden biri olduğunu belirterek, organizasyonun 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi anlamlı bir günde düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Aşgın, konuşmasında şunları söyledi:

“30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun. Bize bu cennet vatanı armağan eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. At yarışları emek isteyen, gönül isteyen, zaman isteyen bir spor. Bu fedakârlıkları yapan, bu yarışları geleneksel olarak dünden bugüne taşıyan ve bugün de bu yarışlara emek veren herkese teşekkür ediyorum. Derneğimizi ve binicilerimizi tebrik ediyorum. Geçen yılki yarışlarımız bugünün fragmanıydı, bu sene film oldu. Önümüzdeki yıl da daha güzelini yapmak nasip olur inşallah.”

Çorum Yarış Atları Binicilik ve Yetiştiricilik Derneği Başkanı Banu Köklen de organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Böylesine büyük bir etkinliğin gerçekleştiriliyor olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen başta Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Yarışların tamamlanmasının ardından kategorilerinde dereceye giren binicilere ödülleri takdim edildi. Ödül törenine AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Sarı ve Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

Başkan Aşgın ve Mehmet Sarı, dereceye giren yarışçıları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.