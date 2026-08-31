Beşiktaş- Arca Çorum FK maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.
Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'a konuk oluyor.
Lig'de ilk hafta Galatasaray ile deplasmanda berabere kalan kırmızı siyahlılar, ikinci hafta evinde Kasımpaşa'ya mağlup olmuştu.
Lig'de ilk galibiyetini kovalayan Çorum FK, zorlu Beşiktaş deplasmanında puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.
Zorlu mücadele saat 21.30'da Beinsports 2'den yayınlanacak.
Aynı saatte oynanacak Amed-Trabzon maçı ise Beinsports 1'den verilecek.
Muhabir: Fatih Battar