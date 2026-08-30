Galatasaray, İtalyan devi AC Milan'ın dünyaca ünlü hücum oyuncusu Rafael Leão transferini resmen tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, transfer için AC Milan'a 38 milyon euro sabit bonservis bedeli ödeneceği bildirildi. Anlaşma şartları kapsamında, oyuncunun gelecekteki olası satışından elde edilecek kârın %20'lik bölümü de İtalyan temsilcisine aktarılacak.

10 MİLYON EURO YILLIK ÜCRET

2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Portekizli yıldız ile 4 yıllık mukavele imzalanırken, futbolcuya her bir sezon için net 10 milyon euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.

SPORTING'DEN MILAN'A UZANAN BAŞARI DOLU KARİYER

Futbol altyapısını Portekiz'in köklü kulüplerinden Sporting'de alan Leão, A takımda 4 maçta görev yaptıktan sonra 2018 yılında Fransa'nın Lille ekibine transfer oldu. Fransa'da geçirdiği tek sezonda 26 maçta 8 gol ve 3 asistlik performans sergileyen yıldız oyuncu, 2019 yazında AC Milan'ın yolunu tuttu.

İtalyan devinde 7 sezon boyunca istikrarlı bir grafik çizen Leão, Milan formasıyla çıktığı toplam 293 resmi müsabakada 80 kez fileleri havalandırdı. Portekizli milli futbolcu, geçtiğimiz sezon ise Milan forması altında 31 maçta 10 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.