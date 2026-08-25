31 Ağustos Pazartesi günü Çorum FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 22 yaşındaki sağ kanat Ernest Poku ile anlaşmaya vardı.

Siyah beyazlılarda Alanyaspor mağlubiyeti sonrası gözler Çorum FK maçına çevrildi.

Ligin 3.haftasında Pazartesi günü İstanbul'da Çorum FK'yı ağırlayacak olan siyah beyazlılar, Alman devi Bayer Leverkusen'de Ernest Poku'yu kadrosuna kattı.

Poku'nun yarın İstanbul'da olacağı belirtildi.

ÇORUM MAÇINA YETİŞTİRDİLER

Beşiktaş'ın yeni transferinin Çorum maçında sahada olması bekleniyor.