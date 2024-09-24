Çorum Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafından “Şehrin Mutlu Çocukları: Sağlığım Önemsiyorum, Beslenme Çantamı Kendim Hazırlıyorum” etkinliği düzenlendi.

Veli Paşa Konağı'nda gerçekleştirilen etkinliğe 11 farklı okuldan yaklaşık 30 öğrenci ve velileri katıldı.

Etkinliğe, Belediye Başkan Vekili ve Kent Konseyi Başkanı İsmail Yağbat, Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Hatice Kayadibi, Kent Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Gökgöz ve Kent Konseyi üyeleri de katıldı. Çocuklar, uzmanlar eşliğinde kendi beslenmelerini hazırladı.

Etkinlik öncesinde, uzman diyetisyenler tarafından çocuklara sağlıklı beslenmenin önemi anlatan bir sunum yapıldı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkan Vekili ve Çorum Kent Konseyi Başkanı İsmail Yağbat, bu tür etkinliklere büyük önem verdiklerini belirterek, ilkini gerçekleştirdikleri etkinliğin devam edeceğini vurguladı.

Evde bulunan malzemelerle sağlıklı bir beslenme çantasının nasıl hazırlanabileceği konusunda çocuklara ve velilere bilgi vermek amacıyla düzenlenen etkinliğin önemine değinen İsmail Yağbat, “Şehrimizde çocuklarımıza yönelik ilk defa böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. 11 okuldan 30 çocuğumuzun katıldığı etkinliğimiz, tüm okullarda devam edecek. Uzman diyetisyenler, psikologlar ve pedagoglar eşliğinde okullarımızı ziyaret ederek sağlıklı beslenmenin önemini anlatacağız. Evde bulunan gıda malzemeleriyle nasıl sağlıklı bir beslenme çantası hazırlanır, bunu çocuklarımıza öğretmeye çalıştık. Çocuklarımız burada hem kendi beslenme çantalarını kendileri hazırladılar hem de güzel bir gün geçirdiler. Bu etkinliğin düzenlenmesinde büyük emekleri olan Çorum Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.