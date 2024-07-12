Çorum'da iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan E.Ç. (16) ile U.N. (26) arasında Gülabibey Mahallesi Malazgirt 1. Sokak'ta tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayda E.Ç, U.N'yi 9 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralı U.N, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Editör: Anadolu Ajansı