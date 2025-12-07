Çorum'da park halindeyken alevlere teslim olan otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Yangın, gece saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi 55. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

HURDAYA DÖNDÜ

Kısa sürede alev topuna dönen aracı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.