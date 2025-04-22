23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3 bant bilardo turnuvasında şampiyonluğu Nurettin Kovancı kazandı.

Bilardo İl Temsilciliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3 bant bilardo turnuvasında 43 sporcu mücadele etti.

Profesyonel Bilardo Salonu’nda oynandı. Eleme usulüne göre oynanan müsabakalar sonunda şampiyonluk kupası Nurettin Kovancı’nın olurken, Recep Taşkın ikinci, Harun Tunga üçüncü ve Fırat Yıldız ise dördüncü olarak tamamladı.