Bilgi Çorum Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri “UK College” programını başarıyla tamamlayarak hem İngiltere hem de Türkiye’de diploma hakkı kazandılar.

ÇİFT DİPLOMA PROGRAMINA DAHİL OLDULAR

Bilgi Çorum Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri lise öğrenimlerini görürken bir yandan da İngiltere çift diploma programına dahil oldular.

Program kapsamında 2023 yılında başlayan “UK College” çift diploma programı ile Bilgi Çorum Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri ilk mezunlarını vererek, diplomalarını aldılar.

ERKAN ÇİFÇİ TEBRİK ETTİ

Kolej Kurucu Erkan Çifçi, altyapısı uzun süredir hazırlanan çift diploma programı ile İngiltere’den diplomalarını alan ve diploma almaya hak kazanan, ancak 17 yaş sınırı şartını bekleyen öğrencileri tebrik etti.

ÖĞRENCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ

Ayrıca programa katkı veren UK College Koordinatörü Canset Dalamanlı’ya, öğrencilere ve velilere teşekkür eden Erkan Çifçi, “Böylece dünyada ilk 500’e giren üniversitelerin kapılarını aralayan öğrencilerimizle gurur duyuyoruz” diyerek diplomalarını takdim etti.