Çorum'da bir kişiyi silahla ateş ederek yaralayan 2 kardeş tutuklandı.

Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak'ta Bilal Ç'yi (32) silahla vurarak kaçan şüpheliler Tahir Ç. (29) ve kardeşi Caner Ç. (24), Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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Çorum'da 15 Mayıs'ta Bilal Ç, Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak'ta evinin önünde silahlı saldırı sonucu yaralanmıştı.

Saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Editör: Anadolu Ajansı