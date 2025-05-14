Bu yazı Türk PDR-DER ile Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çorum Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek olan sempozyumun duyurulması amacıyla hazırlanmıştır. Aşağıda yer alan yazıda 1. Ulusal Pozitif Psikoloji Sempozyumu'nu tanıtabilmek adına 4 kısa soruya yer verilmiştir. Sempozyuma ilişkin soruları yanıtlamayı yeniden kabul eden ve kıymetli fikirlerini paylaşarak yazının hazırlanmasına katkıda bulunan Türk PDR-Der Çorum İl Başkanı Uzm. Psikolojik Danışman Aykut Aydemir'e tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.

1) Gerçekleştirilecek olan sempozyum son haliyle ne tür etkinler içermektedir?

I. Ulusal Pozitif Psikoloji Sempozyum programında konferanslara, panellere ve atölye çalışmalarına yer verdik. Konferanslar için pozitif psikoloji alanında çalışan, yayın yapan akademisyenlerimiz ile görüşerek kendilerine davette bulunduk. Çok kıymetli akademisyenlerimiz davetlerimizi kabul ettiler ve 23 Mayıs 2025 tarihi itibariyle ilimizde program için bulunacaklar. Yine bu akademisyenlerimizin yer aldığı ve içeriğini çok kıymetli bulduğum müthiş bir panel ile etkinliğin birinci günü bizlerle olacaklar. İkinci gün ise ilimizde çalışan psikolojik danışman meslektaşlarımızın panelist olduğu bir program bizlerle olacak. Daha öznel bir çalışma olarak atölyeler planladık. Bu atölye çalışmalarında ise psikolojik danışman meslektaşlarımız, spesifik konularda çalışma imkanı bulacaklar. Atölyelerimize etkinliğin hem birinci hem de ikinci gününde yer vereceğiz.

2) Sempozyumun teması ve pozitif psikoloji hakkında bilgi verebilir misiniz?

"Bireysel Potansiyelden Toplumsal İyi Oluşa: Pozitif Psikoloji" teması ile afişe çıktık. Tema, pozitif psikolojide bireysel kapasiteyi ve yetenekleri temel alarak bireysel gelişimi ve bireyden yola çıkarak toplumsal gelişimi ve iyi oluşu ifade etmektedir. Çünkü pozitif psikoloji; bireylerin güçlü ve erdemli yanları, potansiyelleriyle ilgilenen bir yaklaşımdır. Pozitif psikolojinin temel amaçlarını kısaca ifade etmem gerekirse; bireyin mutluluğunu ve yaşam doyumunu desteklemesi, bireyin iyi oluş halinin artırılması/güçlendirilmesi, hayatın içinde birey için anlam ve amaç duygusu oluşturması, bireysel yeteneklerin keşfi/tanınması/geliştirilmesi diyebiliriz.

3) Sempozyumun etki alanı ve katılımcıları kimlerdir?

Sempozyumun öncelikli etki alanı elbette psikolojik danışman meslektaşlarımızdır. Bununla birlikte psikoloji alanına gönül vermiş her meslek grubuna da açık olacaktır. Özellikle pozitif psikoloji ile bir şekilde temas kurmuş, deneyimlemiş ve derinleşmek isteyenler içinoldukça fayda sağlayacaktır. İlimiz dışında çevre illerden Amasya'dan, Tokat'tan, Çankırı'dan, Yozgat'tan, Kırıkkale, Ankara ve Samsun, Sinop, Ordu'dan meslektaşlarımızın ve ilgililerin katılımlarının olmasını bekliyoruz. Sempozyum için Çorum Belediyesi ve Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisindeyiz ve süreci birlikte koordine ediyoruz. Ayrıca, sempozyumun gerçekleşmesi için sponsorlarımızın olması ve bizleri desteklemelerinden dolayı oldukça memnunuz.

4) Son olarak eklemek istediğiniz bir konu var mı?

Ulusal anlamda ilkinin ilimizde düzenlenecek olması ve ilimizde çalışan pek çok meslektaşımızın ve ilgilinin faydalanacak olması açısından geleceğe bir miras niteliği taşıdığını düşünüyorum. Bu çalışmanın etkileri, her katılımcıda farklı bir potansiyeli ortaya çıkaracak ve bunun etkileri şehrimize ve ülkemize pozitif bir şekilde yayılacaktır. I. Ulusal Pozitif Psikoloji Sempozyumu'nun faydalı olması dileklerimi ileterek, size de sempozyumun bir parçası olarak görev alacak olmanızdan dolayı ve bu hafta yazınızı bu konuya ayırmanızdan dolayı teşekkür ederim.

"Bireysel Potansiyelden Toplumsal İyi Oluşa: Pozitif Psikoloji" temasıyla 23-24 Mayıs 2025 tarihlerinde ilimizde gerçekleştirilecek olan 1. Ulusal Pozitif Psikoloji Sempozyumu'na tüm meslektaşlarımız ve ilgililer davetlidir.