"Ey kahraman Türk kadını!

Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın."

Mustafa Kemal Atatürk

Geçtiğimiz hafta Türk voleybolu iki farklı duyguyu aynı anda yaşattı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde şampiyon olarak ülkemize bir kez daha büyük gurur yaşattı. Aynı dönemde erkek A Milli Futbol Takımımız ise Dünya Kupası'nda beklenen başarıyı elde edemedi. Spor kamuoyunda yorumlar gecikmedi. Bir tarafta "Zaten şampiyon olacakları belliydi." denilirken diğer tarafta "Bu sonuç hiç beklenmiyordu." ifadeleri öne çıktı.

Peki gerçekten öyle mi? Spor psikolojisi açısından bakıldığında başarılar ve başarısızlıklar çoğu zaman dışarıdan göründüğü kadar ani değildir. Çünkü bizler yalnızca sonuca tanıklık ederiz. O sonucun arkasındaki uzun ve çoğu zaman görünmeyen yolculuğu göremeyiz.

Toplum olarak başarıyı çoğu zaman madalya, kupa ya da kürsü ile özdeşleştiriyoruz. Oysa spor psikolojisi bize başarının bundan çok daha geniş bir kavram olduğunu söyler. Bazen başarı, yıllar süren emeğin karşılığını almaktır. Bazen de tüm baskılara rağmen mücadeleden vazgeçmemektir. Hatta kimi zaman başarı, milyonlarca insanın beklentisini omuzlarında taşıyarak ülkesini uluslararası arenada temsil edebilmektir.

Bir milli formayı giymek için yalnızca iyi bir sporcu olmak yetmez. Disiplini, fedakârlığı, sürekliliği ve psikolojik dayanıklılığı da gerektirir. O formayı taşıyabilmek için yıllarca yapılan antrenmanlar, kaçırılan özel günler, yaşanan sakatlıklar, kazanılan ve kaybedilen sayısız maç vardır. Bu nedenle milli takım seviyesine ulaşmış her sporcu, aslında daha sahaya çıkmadan önemli bir başarı hikâyesinin sahibidir.

Elbette sporun doğasında kazanmak da kadar kaybetmek de vardır. Ancak kaybetmek, yapılan bütün emeğin değersiz olduğu anlamına gelmez. Tam tersine, büyük başarıların önemli bir kısmı başarısızlıkların üzerine inşa edilir. Spor psikolojisinde gelişim doğrusal bir süreç olarak görülmez. Performans zaman zaman yükselir, zaman zaman düşer. Önemli olan, düşüşlerden sonra yeniden ayağa kalkabilmektir.

Bu noktada sıkça gözden kaçırdığımız bir gerçeği hatırlamak gerekir. Deneyen herkes başarılı olamaz. Ancak başarılı olan herkes, mutlaka denemiştir. Başarı garanti değildir. En iyi hazırlanan sporcu bile bazen istediği sonucu alamayabilir. Rakibin performansı, maçın dinamikleri, yaşanan küçük aksilikler ya da o günün koşulları sonucu etkileyebilir. İşte tam da bu nedenle sporcular yalnızca sonuçlarla değerlendirilmez. Gösterdikleri cesaret ve mücadeleyle de değerlendirilmelidir.

Filenin Sultanları'nın elde ettiği şampiyonluk da aslında bir gecede gelen bir başarı değildir. Bugün hayranlıkla izlediğimiz uyum, özgüven ve takım ruhu; yıllar süren sistemli çalışmanın, ortak hedeflerin ve zihinsel hazırlığın ürünüdür. Dışarıdan bakıldığında sürpriz gibi görünen başarıların arkasında çoğu zaman kimsenin görmediği binlerce saatlik emek bulunur.

Spor psikolojisinde önemli kavramlardan biri olan psikolojik dayanıklılık, tam da bu noktada devreye girer. Şampiyon takımlar hata yapmayan takımlar değildir. Hata yaptıktan sonra oyuna yeniden dönebilen, baskıyı yönetebilen ve olumsuzluklara rağmen hedeflerine odaklanabilen takımlardır. Bir sayıyı kaybetmek, bir seti vermek ya da bir maçı kaybetmek, zihinsel olarak mücadeleyi bırakmayı gerektirmez. Asıl farkı oluşturan, sporcunun ve takımın bu durumlara nasıl tepki verdiğidir.

Benzer şekilde, iç motivasyon da sürdürülebilir başarının temel taşlarından biridir. Sadece alkış almak ya da kupaya ulaşmak için mücadele eden sporcuların motivasyonu kısa sürede azalabilir. Oysa gelişmeye, öğrenmeye ve takımına katkı sunmaya odaklanan sporcular, iniş çıkışlar karşısında çok daha dirençli kalabilirler. Çünkü onların amacı yalnızca kazanmak değildir. Her gün bir önceki günden daha iyi olmaktır.

Belki de bu yüzden beklenmedik başarı ifadesini yeniden düşünmeliyiz. Seyirci için beklenmedik olan bir sonuç, sporcu için yıllarca süren hazırlığın doğal bir karşılığı olabilir. Biz alkışın yükseldiği anı görürüz. Sporcu ise o alkışı mümkün kılan sayısız sabah antrenmanını, hayal kırıklığını, vazgeçme isteğini ve yeniden ayağa kalkışını hatırlar.

Bu durum yalnızca spor için geçerli değildir. Hayatın her alanında benzer bir yanılgıya düşebiliyoruz. Bir öğrencinin sınavı kazanmasını şans olarak değerlendirebiliyor, başarılı bir çalışanın terfisinin yalnızca doğru zamanda doğru yerde olmasına bağlayabiliyoruz. Oysa çoğu zaman gördüğümüz sonuç, görünmeyen hazırlık sürecinin yalnızca son halkasıdır.

Bu nedenle sporcuları değerlendirirken yalnızca kazandıkları madalyalara odaklanmak yerine, gösterdikleri emeği ve cesareti de görmeye çalışmalıyız. Çünkü bazen en büyük başarı, zirveye çıkmak değil düşme ihtimalini bilmesine rağmen yeniden denemeye cesaret edebilmektir. Bir ülkeyi temsil etmenin ağırlığını taşıyarak sahaya çıkmak, milyonlarca insanın beklentisini omuzlarında hissederken elinden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışmak da başlı başına saygıyı hak eden bir başarıdır.

Belki de gerçekten sürpriz başarı diye bir şey yoktur. Vardır dediğimiz şey, yalnızca bizim göremediğimiz hazırlık sürecidir. Şampiyonluklar bir maçta kazanılmaz; yıllar boyunca sabırla, disiplinle, zihinsel dayanıklılıkla ve vazgeçmeyen bir inançla inşa edilir. Spor psikolojisi bize önemli bir gerçeği hatırlatır: Sonuçlar herkes tarafından görülür, ancak gerçek başarı önce insanın zihninde başlar ve görünmeyen emekle büyür.

Bu yazıyı tamamlarken, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde Brezilya'yı finalde 3-1 mağlup ederek tarihindeki ikinci Milletler Ligi şampiyonluğunu kazanan Filenin Sultanları'nı bize yaşattığı gururdan bahsetmek istiyorum. Elde edilen bu kupa yalnızca sportif bir başarı değil; yılların emeğinin, disiplininin, takım ruhunun ve güçlü bir zihinsel hazırlığın en güzel karşılığıdır. Milli formayı büyük bir özveriyle taşıyarak ülkemizi dünyanın en üst düzey organizasyonlarında temsil etmeleri, başlı başına takdiri hak eden bir başarıdır. Kupalar unutulabilir, skorlar zamanla hafızalardan silinebilir ancak bir millete aynı anda umut, heyecan ve gurur yaşatan bu özel anlar uzun yıllar hatırlanacaktır. Filenin Sultanları ile hepimiz gibi ben de büyük gurur duyuyorum.