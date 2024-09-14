Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Çorum’da Birinci Derece Tarımsal Örgüt Belgesi almaya hak kazanan tarımsal örgütlere belgeleri verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı görev alanında yer alan kooperatifler, ıslah amaçlı hayvan yetiştirici birlikleri ile üretici birliklerinin dâhil olduğu; tarımsal amaçlı örgütleri ortak bir paydada buluşturmak, faaliyetlerinin etkinliğini artırmak, başarılı olanları tespit ederek onları desteklemek, ödüllendirmek ve ilgili kurumlar ile işbirliğini geliştirmek amacıyla yine Bakanlık tarafından hazırlanan Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında Türkiye genelinde 105 tarımsal amaçlı örgüt, Birinci Derece Sertifika almaya hak kazandı.

Çorum’da ise Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Arı Yetiştiricileri Birliği ve Pancar Ekicileri Kooperatifi olmak üzere 3 adet üretici örgütü Birinci Derece Tarımsal Örgüt Belgesi almaya hak kazandı.

Birinci Derece Tarımsal Örgüt Belgeleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programla verildi.

Belgeler AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin tarafından hak sahiplerine takdim edildi.

Konu hakkında açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, “İlgili yönetmelikle, tarımsal amaçlı örgütlerimiz tarımsal desteklerden daha yüksek tutarda yararlanacak, kullandırılacak kredilerde faiz indirimleri, organizasyonlara ve karar alma süreçlerine katılımlar gibi Bakanlığımızca sunulacak birtakım ayrıcalıklarından yararlanmaları söz konusu olacaktır. Bu başarılarından dolayı ilgili örgütleri tebrik eder, tarımsal kalkınma ve sürdürülebilir üretim hedeflerine katkıda bulunmalarını dilerim” dedi.