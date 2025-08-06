Üniversite sınavı geride kaldı, sonuçlar açıklandı. Şimdi hem gençler hem de aileler için en az sınav kadar kritik bir aşamaya gelindi: tercih süreci. Bu dönem, sadece akademik bir yönlendirme süreci değil, aynı zamanda bireyselleşmenin, özgüvenin ve sağlıklı iletişimin sınandığı bir dönemdir. Özellikle ailelerin bu süreçteki tutumu, öğrencinin hem tercih sürecini hem de sonrasındaki psikolojik uyumunu doğrudan etkileyebilir.

Bu noktada ailelerin doğru tercihi bulmaktan çok, çocuklarının yanında nasıl duracaklarını bilmesi gerekir. Çünkü tercih, sadece bir bölüm ya da üniversite değil; gencin kendi geleceğini inşa etme hakkıdır. İşte ailelerin bu süreçte dikkat etmesi gereken temel öneriler:

1. Rehberlik Değil, Destek Sunun:

Çocuğunuzun sınav sürecinde gösterdiği çabayı gördünüz. Şimdi de kendi kararlarını alma sürecine saygı göstermek önemlidir. Tercihler üzerinde konuşmak elbette mümkün; ama "Senin yerinde olsam..." diye başlayan cümleler yerine, onun düşüncelerini dinleyen bir pozisyon almak çok daha destekleyicidir.

2. Kendi Hayalinizle Onunkini Karıştırmayın:

Belki siz mühendis olmasını istediniz, belki bir sağlık bölümü size daha güvenli geldi. Ancak unutmayın, bu sizin değil, onun hayatı. Kendi gerçekleştiremediğiniz hayalleri çocuğunuz üzerinden yaşatmaya çalışmak, fark edilmeden büyük bir baskıya dönüşebilir.

3. Sessiz Destek, Yüksek Güven:

Gençler karar verirken kararsız ve kaygılı olabilir. Onlara sürekli fikir vermek yerine, "Hangi kararı verirsen ver, senin arkandayız" gibi güven veren bir duruş sergilemek özgüvenlerini besler. Bu süreçte duydukları en iyileştirici cümlelerden biri "Sana inanıyoruz" olabilir.

4. Gerçekçi Olun Ama Umudu da Besleyin:

Evet, bazı bölümler zor olabilir, bazı üniversiteler istihdam açısından sınırlı fırsatlar sunabilir. Ancak bunu dile getirirken umut kırıcı olmamak gerekir. Eleştirel bakış ile destekleyici yaklaşım arasında bir denge kurmak en sağlıklısıdır.

5. Sıralamaya Değil, Bireye Odaklanın:

Birçok aile "Bu puanı boşa harcama" derken, çocuğunun kim olduğunu gözden kaçırır. Oysa yüksek puan, her zaman yüksek mutluluk anlamına gelmez. Çocuğunuzun kişiliği, ilgi alanı ve güçlü yönleri dikkate alınmadan yapılan tercihler, uzun vadede pişmanlığa neden olabilir.

6. Seçim Sürecinde Onunla Konuşun, Onun Yerine Konuşmayın:

Tercih döneminde ortak araştırmalar yapmak çok değerli olabilir. Ancak bu süreçte, kendi sesinizin onun kararlarını bastırmamasına özen gösterin. Yargılayıcı olmayan, açık uçlu sorularla çocuğunuzun düşünmesini ve kendini ifade etmesini kolaylaştırın.

7. Uzman Görüşüne Saygı Duyun:

Rehber öğretmenler ve tercih danışmanları süreci yakından takip eder ve objektif değerlendirmeler sunarlar. Bu profesyonel desteği küçümsemek yerine, birlikte bu kaynaklardan faydalanmak hem sizin hem çocuğunuzun içini rahatlatabilir.

8. Sabırlı Olun, Süreci Aceleye Getirmeyin:

Birçok aile bir an önce karar verilsin ister ancak tercih süreci zamanla olgunlaşan bir süreçtir. Gençlerin düşünmeleri, araştırmaları, bazı seçenekleri eleyip bazılarını yeniden değerlendirmeleri için zamana ihtiyaçları vardır. Acele karar vermeleri yönünde baskı oluşturmak, ileride pişmanlık getirebilir.

Son Söz:

Tercih dönemi, sadece üniversiteye girme süreci değil, aynı zamanda aile içi ilişkilerin yeniden tanımlandığı bir geçiş dönemidir. Çocuğunuzun yanında olmak; onun adına karar vermek değilkarar verme sürecinde ona güvenmek anlamına gelir. Bu güven duygusu yalnızca bir tercih listesi değil aynı zamanda geleceğe sağlam bir psikolojik temel bırakır.