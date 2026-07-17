Bugünün çocukları, teknolojinin hayatın ayrılmaz bir parçası olduğu bir dünyada büyümektedir. Eğitimden iletişime, eğlenceden bilgiye ulaşmaya kadar pek çok alanda dijital araçlarla iç içe yaşamaktadırlar. Dolayısıyla artık asıl soru "Çocuklar teknoloji kullansın mı?" değildir. "Teknolojiyi nasıl kullansın?" olmalıdır. Çünkü teknolojiyi tamamen hayatın dışına çıkarmak mümkün olmadığı gibi doğru kullanıldığında sunduğu fırsatları görmezden gelmek de gerçekçi değildir.

Teknoloji doğru kullanıldığında çocukların öğrenmesini destekleyen, merak duygusunu geliştiren ve yaratıcılıklarını besleyen güçlü bir araçtır. Eğitici uygulamalar, yabancı dil öğrenme platformları, bilim ve sanat içerikleri çocukların gelişimine önemli katkılar sağlayabilir. Ancak kontrolsüz, uzun süreli ve amacı belirsiz ekran kullanımı; dikkat süresinde azalma, fiziksel aktivitenin azalması, uyku problemleri ve sosyal etkileşimlerin zayıflaması gibi birçok riski de beraberinde getirebilir. Bu nedenle odak noktamız teknolojinin kendisi yerine onun nasıl kullanıldığı olmalıdır.

Anne babaların bu noktada en sık başvurduğu yöntemlerden biri yasak koymaktır. Oysa çocuklar, yalnızca kurallarla öğrenmez aynı zamanda gözlemleyerek öğrenirler. Yemek masasında sürekli telefonuyla ilgilenen, sohbet sırasında bildirimlerini kontrol eden ya da boş vakitlerinin tamamını ekran karşısında geçiren bir ebeveynin "Telefonunu bırak." demesi çoğu zaman etkili olmayacaktır. Çocuklar söylenenden çok gördüklerini model alırlar.

Bu nedenle teknoloji kullanımında en güçlü eğitim aracı, ebeveynlerin kendi davranışlarıdır. Evde ortak dijital kurallar belirlemek, yemek saatlerini ve aile sohbetlerini ekransız geçirmek, birlikte kitap okumak, oyun oynamak ya da açık havada vakit geçirmek çocuklara teknolojiyle sağlıklı bir denge kurmayı öğretir. Amaç ekranı hayatın merkezine koymak ya da tamamen ortadan kaldırmaktan çok onu yaşamın doğal ama sınırlı bir parçası hâline getirebilmektir.

Elbette teknoloji kullanımında yaş faktörü de oldukça önemlidir. 0-3 yaş arasında çocukların mümkün olduğunca ekranla tanıştırılmamasını önerilmektedir. Okul öncesi dönemde günlük yaklaşık 30 dakikayla sınırlı, yetişkin eşliğinde ve kaliteli içeriklerden oluşan bir kullanım daha uygun kabul edilmektedir. İlkokul döneminde bu süre yaşa bağlı olarak yaklaşık 45 dakikaya, ergenliğe yaklaşan çocuklarda ise ortalama bir saate kadar çıkarılabilir. Burada önemli olan yalnızca süre değildir. İzlenen ya da oynanan içeriğin niteliği, çocuğun ekran başında yalnız olup olmadığı ve ekran dışında geçirdiği zamanın yeterliliği de en az süre kadar belirleyicidir.

Bir diğer önemli konu ise teknoloji okuryazarlığıdır. Günümüzde okuma yazma bilmek kadar önemli hâle gelen teknoloji okuryazarlığı; dijital araçları bilinçli, güvenli, etik ve eleştirel bir bakış açısıyla kullanabilme becerisidir. İnternette karşılaşılan bilgilerin doğruluğunu sorgulayabilmek, kişisel verileri koruyabilmek, dijital ortamda saygılı iletişim kurabilmek ve güvenilir kaynakları ayırt edebilmek bu becerinin temel parçalarını oluşturur.

Teknoloji okuryazarlığı yalnızca çocukların kazanması gereken bir beceri değildir. Anne babalar da dijital dünyanın hızla değişen yapısını takip etmeli, kullandıkları uygulamaları tanımalı ve çocuklarının karşılaşabileceği riskler hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Çünkü dijital dünyada çocuklara güvenli bir yol gösterebilmek, önce yetişkinlerin bu yolu tanımasını gerektirir.

Çocukların teknoloji kullanımını yönetirken sadece "Hayır." demek yerine neden sınır koyduğumuzu açıklamak da oldukça değerlidir. Kuralların gerekçesini anlayan çocuklar, zamanla bu sınırları içselleştirmeye daha yatkın olurlar. Aynı zamanda ekran dışında spor, sanat, doğa etkinlikleri, arkadaş ilişkileri ve aileyle geçirilen kaliteli zaman gibi alternatiflerin desteklenmesi, teknolojinin tek eğlence kaynağı hâline gelmesini önler.

Unutmamak gerekir ki çocuklarımızı teknolojiden uzaklaştırarak değild onu doğru kullanmayı öğreterek geleceğe hazırlayabiliriz. Çünkü geleceğin başarılı bireyleri teknolojiyi reddedenler değil; onu bilinçli kullanan, bilgiye eleştirel yaklaşan, dijital dünyada güvenli hareket edebilen ve gerçek yaşamla sanal yaşam arasında sağlıklı denge kurabilen bireyler olacaktır.

Teknoloji artık çağımızın vazgeçilmez bir gerçeğidir. Biz yetişkinlere düşen görev ise çocuklarımızın elinden bu aracı almak yerine onu güvenle, bilinçle ve sorumlulukla kullanabilecekleri yolu birlikte göstermektir.