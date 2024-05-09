Atletizm’e gönül vermiş ve emekliye ayrılmış iki isme Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar plaket verdi.

Çorum’da uzun yıllar Beden Eğitimi Öğretmeni olarak bir çok başarılı sporcunun yetişmesine vesile olan Atletizm İl Temsilciliği görevinide başarılı ile yapan Hayati Hatipoğlu ve halen Hentbol İl Temsilcisi olarak görev yapan Atletizm hakemi olan Sami Öncel’e atletizme katkılarından dolayı plaket verildi.

Atletizm İl Temsilcisi Kemal Topgül’ün de katıldığı plaket töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar Çorum sporuna yaptıkları hizmetlerden dolayı Hatipoğlu ve Öncel’e teşekkür etti ve her zaman sporun yanında olacaklarına inandığını belirterek bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.