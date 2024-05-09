Hitit Üniversitesi Muhsin Yazıcıoğlu Sahası'nda düzenlenen Decatlon Türkiye'nin En Hızlısı İl Seçmeleri 4 yaş kategorisinde yapıldı. Toplamda 80 atlet yarıştı.

Çorum'un en hızlı atletlerini belirlemek amacıyla düzenlenen Decatlon Türkiye'nin En Hızlısı İl Seçmeleri tamamlandı.

Atletizm İl Temsilciliği tarafından, Hitit Üniversitesi Muhsin Yazıcıoğlu Sahası'nda düzenlenen il seçmeleri 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 doğumlu kız ve erkek sporcular kategorilerinde yapıldı. Toplamda 42 kız, 38 erkek olmak üzere 80 atlet koştu.

Çekişmeli yarışmalara sahne olan seçmeler sonunda kategorilerinde dereceye giren atletler, dereceleri ve temsil ettikleri kurumlar şöyle:

2010 DOĞUMLU KIZLAR (80 METRE)

1.Elif Koçak: 11.38 (Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu), 2. Aylin Çetinkaya: 11.66 (Hacı Bektaş Veli Ortaokulu), 3. Belinay Tütsüz: 12.02 (Efor Spor Kulübü)

2010 DOĞUMLU ERKEKLER (80 METRE)

1.Metehan Özünel: 09.64 (Mustafa Kemal Ortaokulu), 2. Poyraz Yetkin: 10.27 (Hacı Bektaş Veli Ortaokulu)

2011 DOĞUMLU KIZLAR (80 METRE)

1.Büşra Cıbır: 10.72 (Büyük Düvenci Ortaokulu), 2. Ebrar Yağmur Erişen: 10.97 (Efor Spor Kulübü), 3. Elanur Uysal: 11.39 (Hacı Bektaş Veli Ortaokulu)

2011 DOĞUMLU ERKEKLER (80 METRE)

1.Arda Baltacı: 11.22 (Mustafa Kemal Ortaokulu), 2. Bülent Can Kel: 12.04 (Hacı Bektaş Veli Ortaokulu), 3. Erdem Kayra Önal: 12.28 (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu)

2013 DOĞUMLU KIZLAR (60 METRE)

1.Melis Alveren: 08.80 (TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu), 2. Nisa Kabaklı: 08.94 (Mustafa Kemal Ortaokulu), 3. Derin Polat: 09.71 (Hacı Bektaş Veli Ortaokulu)

2013 DOĞUMLU ERKEKLER (60 METRE)

1.Emir Efe Yanar: 08.89 (Şehit Onur Bakbak İlkokulu), 2. Çınar Kurt: 09.12 (Şehit Onur Bakbak İlkokulu), 3. Arın Çınar Çakır: 09.42 (Efor Spor Kulübü)

2014 DOĞUMLU KIZLAR (60 METRE)

1.Zehranur Şengül: 09.27 (19 Mayıs İlkokulu), 2. Erva Ağın: 09.52 (Fatih Sultan Mehmet İlkokulu), 3. Hiranur Varol: 09.87 (Sakarya İlkokulu)

2014 DOĞUMLU ERKEKLER (60 METRE)

1.Hamza Uysal: 09.42 (Ubeydi Gazi Ortaokulu), 2. Burak Aktaş: 09.86 (Ubeydi Gazi Ortaokulu), 3. Kerem Efe Şimşek: 09.88 (Adnan Menderes Ortaokulu)

Dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.